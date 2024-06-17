Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da, Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, birçok talibi olan İtalyan yıldız hakkındaki nihai kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 14:53
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TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Ayak tarak kemiğindeki mikro kırık nedeniyle EURO 2024'ü kaçıran futbolcunun sezon öncesi hazırlıklarına yetişeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Villarreal, Atalanta ve Fiorentina'nın ilgilendiği Nicolo Zaniolo'nun satışından Galatasaray'ın beklediği gelir de belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun transferinden 20 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Galatasaray bu rakama Zaniolo'yu satması durumunda gelirin yüzde 20'sini Roma'ya verecek.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Zaniolo'nun 20 milyon Euro'ya satılması durumunda Roma'nın kasasına 1 milyon Euro girecek.

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