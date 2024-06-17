TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun akıbeti merak konusu.

Villarreal, Atalanta ve Fiorentina'nın ilgilendiği Nicolo Zaniolo'nun satışından Galatasaray'ın beklediği gelir de belli oldu.