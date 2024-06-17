TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da, Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, birçok talibi olan İtalyan yıldız hakkındaki nihai kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun transferinden 20 milyon Euro'luk gelir bekliyor.
Galatasaray bu rakama Zaniolo'yu satması durumunda gelirin yüzde 20'sini Roma'ya verecek.
Zaniolo'nun 20 milyon Euro'ya satılması durumunda Roma'nın kasasına 1 milyon Euro girecek.
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