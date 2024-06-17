TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardaki geleceği belirsiz olan milli futbolcunun, yeni sezon öncesi takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. İşte Kerem'in yeni adresi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yönetim, birçok futbolcudan elde edeceği bonservis geliriyle transfer bütçesinde rahatlama yaşamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu.
Sarı kırmızılı taraftarlarından gördüğü eleştiriler nedeniyle kırgın olduğunu, "Yaptığım şeyler çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor" sözleriyle dile getiren Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024'ün ardından transfer yapma ihtimali en yüksek olan futbolcu.
Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan çok sayıda talibi olan Kerem'in peşini bırakmayan bir başka kulüp ise Ligue 1 ekibi Lille.
Takvim'in haberine göre, Fransızlar'ın Euro 2024 sonrasında milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve transferi bitirmek için her yolu deneyeceği öğrenildi.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 54 maçta forma giyerken 15 gol, 9 asist üretti.
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla 29 kez sahne alırken 5 kez fileleri havalandırdı.
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