TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Sarı kırmızılı taraftarlarından gördüğü eleştiriler nedeniyle kırgın olduğunu, "Yaptığım şeyler çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor" sözleriyle dile getiren Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024'ün ardından transfer yapma ihtimali en yüksek olan futbolcu.

Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan çok sayıda talibi olan Kerem'in peşini bırakmayan bir başka kulüp ise Ligue 1 ekibi Lille.