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TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardaki geleceği belirsiz olan milli futbolcunun, yeni sezon öncesi takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. İşte Kerem'in yeni adresi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 08:57
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TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Sarı kırmızılılar listesindeki yıldızlarla görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Öte yandan Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Yönetim, birçok futbolcudan elde edeceği bonservis geliriyle transfer bütçesinde rahatlama yaşamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Sarı kırmızılı taraftarlarından gördüğü eleştiriler nedeniyle kırgın olduğunu, "Yaptığım şeyler çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor" sözleriyle dile getiren Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024'ün ardından transfer yapma ihtimali en yüksek olan futbolcu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan çok sayıda talibi olan Kerem'in peşini bırakmayan bir başka kulüp ise Ligue 1 ekibi Lille.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Takvim'in haberine göre, Fransızlar'ın Euro 2024 sonrasında milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve transferi bitirmek için her yolu deneyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 54 maçta forma giyerken 15 gol, 9 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla 29 kez sahne alırken 5 kez fileleri havalandırdı.

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