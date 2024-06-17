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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa'dan önemli futbolcularla görüşme halinde olan Cimbom'un, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 11:11
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

5. yıldızına yaklaşan Galatasaray, rekorları kırarak 102 puan topladı ve 2023-2024 sezonu şampiyon oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Sarı-kırmızılılar kurulduğu günden bu yana toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Cimbom, 5. yıldızı takmak için gelecek yıl da şampiyon olmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Ancak yakalanan başarının en büyük payı şüphesiz teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Sarı-kırmızılılar son 2 sezonu deneyimli çalıştırıcı ile göğüsledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

50 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Dursun Özbek yönetimi, başkanlık seçimini yeniden kazandı ve deneyimli çalıştırıcı ile masaya oturdu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Yönetim, tecrübeli isimle 2 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Okan Buruk ilk yılında Galatasaray'dan 110.250.000 TL kazanacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

İkinci sezonda ise ücreti TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Deneyimli çalıştırıcının imzasının ardından Galatasaray'da gözler yeniden transfere çevrildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Taraftarını heyecanlandırmak isteyen Cimbom, 5. yıldız için dikkat çeken takviyelere imza atacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Transfer planlamasını dikkatle yürüten kurmaylar, Okan Buruk ile görüşerek birçok ismi listeye aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Buruk, özellikle hücum hattına takviye yapılmasını talep etti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Sarı-kırmızılılar sezon başında Wilfried Zaha ve Tete'yi kadroya dahil etmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Deneyimli çalışıtırıcı, iki oyuncunun da performansını beğenmedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Sezon sonuna doğru iki ismi de kulübeye çeken Buruk, farklı rotasyonlarla sezonu tamamladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

50 yaşındaki çalıştırıcı kanat bölgesine takviye yapılmasını istedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Harekete geçen yönetim, Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız ismi listesine aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Raheem Sterling için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Chelsea forması giyen yıldız futbolcu daha önce Liverpool ve Manchester City ile üstün başarılara imza attı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Londra ekibiyle 43 maça çıktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Sterling bu karşılaşmalarda ise 10 gol ve 8 asiste imza attı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Daha önce bonservis değeri 160 milyon Euro'yu gören tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

Sterling'in Maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız çalımı! Herkes bu transferi konuşacak

2 kanatta da oynayabilen İngiliz yıldız, forvet hattında da görev alabiliyor.

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