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Charles taktiği
Atalanta, Charles De Ketelaere'de uyguladığı taktiği Nicolo Zaniolo transferinde de uygulamak istiyor. Son Avrupa Ligi şampiyonu, sezon başında Belçikalı oyuncuyu sezon başında Milan'dan 3 milyon euroya kiralamış ve sezon sonunda da 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu koydurmuştu. Atalanta oyuncunun performansı sonrasında opsiyonunu kullandı. Zaniolo'da da aynı taktiği uygulamanın peşinde. İtalyan basınına göre; Atalanta, G.Saray'a 3 milyon euro kiralama bedeli önerecek ve 15 milyon euro da satın alma opsiyonu sunacak. G.Saray ise net 25 milyon euro talep ediyor.
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