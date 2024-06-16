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TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamıştı. Menajerler de sarı kırmızılılara, geçen sezona damga vuran o ismi önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 10:07
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TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, gerçekleşecek olan transferleri sezon öncesi kampına yetiştirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da en büyük istediği yapılacak olan transferlerin bir an önce kampa yetişmesiydi.

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Hatta Okan Buruk konuya dair yaptığı açıklamada, "9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak"

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

"En iyi oyuncuları almaya çalışacağız. Özellikle Galatasaray taraftarları sabırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Orta sahaya Torreira'nın yanına takviye yapacak olan Cimbom'un, flaş bir oyuncu için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Gelen haberlere göre menajerler, sarı kırmızılılara Rennes'ten Benjamin Bourigeaud'i önerdi.

TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu

Bu gelişme sonrası 30 yaşındaki Fransız orta saha değerlendirmeye alındı.

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