TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri! Geçen sezona damga vurmuştu
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamıştı. Menajerler de sarı kırmızılılara, geçen sezona damga vuran o ismi önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Hatta Okan Buruk konuya dair yaptığı açıklamada, "9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak"
"En iyi oyuncuları almaya çalışacağız. Özellikle Galatasaray taraftarları sabırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Orta sahaya Torreira'nın yanına takviye yapacak olan Cimbom'un, flaş bir oyuncu için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Gelen haberlere göre menajerler, sarı kırmızılılara Rennes'ten Benjamin Bourigeaud'i önerdi.
Bu gelişme sonrası 30 yaşındaki Fransız orta saha değerlendirmeye alındı.
Bourigeaud, geçen yıl 44 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda başarılı performans gösteren yıldız isim, 15 gol ve 10 asistle oynamıştı.
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