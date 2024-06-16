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İcardi’den Buruk’a: Hazır geleceğim

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle zorluk yaşasa da gol kralı olan Mauro İcardi, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyor. Tatilde dinlenme fırsatı bulan Arjantinli yıldız, bireysel çalışmalarını da aksatmıyor. Okan Buruk'la sık sık görüşen 31 yaşındaki yıldız, Avusturya kampına hazır geleceğini söyledi. İcardi, "Dinlenmek sakatlığıma iyi geldi. Kampa hazır bir şekilde gelip, yeni sezona fit girmek istiyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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İcardi’den Buruk’a: Hazır geleceğim
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle zorluk yaşasa da gol kralı olan Mauro İcardi, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyor. Tatilde dinlenme fırsatı bulan Arjantinli yıldız, bireysel çalışmalarını da aksatmıyor. Okan Buruk'la sık sık görüşen 31 yaşındaki yıldız, Avusturya kampına hazır geleceğini söyledi. İcardi, "Dinlenmek sakatlığıma iyi geldi. Kampa hazır bir şekilde gelip, yeni sezona fit girmek istiyorum" dedi.
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