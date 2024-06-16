Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Cimbom'dan çok sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, EURO 2024'e müthiş bir başlangıç yapan o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yapılacak olan transferlerin bir an önce kampa katılması hedefleniyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da en büyük talebi transferlerin en hızlı şekilde gerçekleşmesiydi.
Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Okan Buruk, "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem"
"Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir"
"Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor"
"Birçok oyuncuda bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor. Birincisi oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor. İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu"
"Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler. Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz"
"Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor. Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz"
"2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız"
"En iyileri almak istiyoruz. Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun"
"Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan listesinde birçok oyuncu bulunan Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefi ortaya çıktı.
Sarı kırmızılıların, EURO 2024'te Almanya formasıyla turnuvaya müthiş bir başlangıç yapan o ismin peşinde olduğu iddia edildi.
Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
Galatasaray o yıldızı transfer etmesi durumunda kadrosunu daha da fazla güçlendirmiş olacak.
İşte o isim...
G.SARAY'DAN EMRE CAN BOMBASI!
Galatasaray'ın, Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için devreye girdiği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, Alman futbolcuyu transfer ederek orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü.
30 yaşındaki oyuncunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
A Spor'da yer alan habere göre, Emre Can'ın uzun süredir formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.
Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı yönetimin, Alman ekibiyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapacağı aktarıldı.
Borussia Dortmund'un ise bu transfer için zorluk çıkarmayacağı ve belli bir ücret karşılığında Emre Can'a izin vereceği bildirildi.
İki kulüp arasında transfer konusunda bir problem yaşanmayacağı ve Almanya ile EURO 2024'te boy gösteren Emre Can'ın, turnuva sonrası sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.
Bu doğrultuda transferin yaklaşık 2-3 hafta içinde resmileşmesi bekleniyor.
Bu sezon Alman temsilcisinde 38 maça çıkan Emre Can, 3 gol attı.
Emre Can ayrıca 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Alman yıldızın, Dortmund ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
1.86 boyundaki ön libero kariyerinde Liverpool, Leverkuse, Juventus ve Bayern Münih gibi takımlarda da forma giymişti.
Ülke milli takımında ise 44 karşılaşmada boy gösteren Emre Can, 2 gol attı.
Öte yandan Emre Can, EURO 2024'ün ilk maçında İskoçya karşısında da ağları havalandırmıştı.
DİĞER