Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Cimbom'dan çok sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, EURO 2024'e müthiş bir başlangıç yapan o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 13:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesi ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Bu doğrultuda yönetim, gerçekleşecek olan transferleri sezon öncesi kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Yapılacak olan transferlerin bir an önce kampa katılması hedefleniyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un da en büyük talebi transferlerin en hızlı şekilde gerçekleşmesiydi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Okan Buruk, "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"Birçok oyuncuda bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor. Birincisi oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor. İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler. Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor. Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"En iyileri almak istiyoruz. Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun"

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

"Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Öte yandan listesinde birçok oyuncu bulunan Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefi ortaya çıktı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Sarı kırmızılıların, EURO 2024'te Almanya formasıyla turnuvaya müthiş bir başlangıç yapan o ismin peşinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Galatasaray o yıldızı transfer etmesi durumunda kadrosunu daha da fazla güçlendirmiş olacak.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

İşte o isim...

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

G.SARAY'DAN EMRE CAN BOMBASI!

Galatasaray'ın, Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Sarı kırmızılıların, Alman futbolcuyu transfer ederek orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

30 yaşındaki oyuncunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

A Spor'da yer alan habere göre, Emre Can'ın uzun süredir formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı yönetimin, Alman ekibiyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Galatasaray'ın, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Borussia Dortmund'un ise bu transfer için zorluk çıkarmayacağı ve belli bir ücret karşılığında Emre Can'a izin vereceği bildirildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

İki kulüp arasında transfer konusunda bir problem yaşanmayacağı ve Almanya ile EURO 2024'te boy gösteren Emre Can'ın, turnuva sonrası sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Bu doğrultuda transferin yaklaşık 2-3 hafta içinde resmileşmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Bu sezon Alman temsilcisinde 38 maça çıkan Emre Can, 3 gol attı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Emre Can ayrıca 2 de asist yaptı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Alman yıldızın, Dortmund ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! EURO 2024 sonrası Aslan oluyor

1.86 boyundaki ön libero kariyerinde Liverpool, Leverkuse, Juventus ve Bayern Münih gibi takımlarda da forma giymişti.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...
F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi
Bayramın 2. günü kurban kesilir mi? Diyanet yanıtladı: Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? | Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün bitiyor?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 HAZİRAN rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 13:34
Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi! Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi! 13:10
Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! 13:03
Hollandalı hakem Gözübüyük'ten millilere sunum Hollandalı hakem Gözübüyük'ten millilere sunum 12:24
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... 12:14
İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek 11:42
Daha Eski
Türkiye - Brezilya | CANLI Türkiye - Brezilya | CANLI 11:33
Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları 11:24
Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" 11:03
Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme 10:48
Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 10:43
Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor 10:39