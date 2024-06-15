TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarına yönelik gündeme Jadon Sancho geldi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için bonservisinin bulunduğu Manchester United ile temaslara başladı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Deneyimli çalıştırıcı, 2. sezonunda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de aldı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI!
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.
Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.
51 yaşındaki tecrübeli teknik adam ilk yılında 110.250.000 TL kazanacak.
İkinci yılında ise aynı rakamın üstünden maaş, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.
Diğer yandan yönetim, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip 25. şampiyonluk için önemli takviyelere imza atmayı planlıyor.
Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte önemli detaylar verdi.
"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"
Özbek, "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var.
Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.
Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...
Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor.
Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.
O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu.
Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor.
Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu.
Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı.
Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var.
SAĞ BEK, ORTA SAHA VE MERTENS'E YEDEK
Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz.
Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılar, kanat bölgesine topa hakimiyeti yüksek ve hızlı bir ismi takviye etmeyi planlıyor.
Cimbom transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi devam eden Jadon Sancho'yu listesine aldığı iddia edildi.
İngiliz futbolcu, devre arasında Borussia Dortmund'a kiralanmıştı.
Alman kulübü ile 23 maça çıkan Sancho, 3 gol ve 3 asiste imza attı.
25 yaşındaki yıldız oyuncu, Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de boy gösterdi.
Sağ ve sol kanatta oynayan Sancho'nun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak biliniyor.
İngiliz oyuncunun Borussia Dortmund ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve Kırmızı Şeytanlar'a dönecek.
Yıldız ismin Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
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