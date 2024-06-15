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TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarına yönelik gündeme Jadon Sancho geldi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için bonservisinin bulunduğu Manchester United ile temaslara başladı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, birçok rekoru kırdığı sezonda şampiyon oldu.

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TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Sarı-kırmızılılar ligde toplam 24. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Sezonu çifte kupayla bitiren takımda yakalanan başarının en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk oldu.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Deneyimli çalıştırıcı, 2. sezonunda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de aldı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

SÖZLEŞMESİ UZATILDI!
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

51 yaşındaki tecrübeli teknik adam ilk yılında 110.250.000 TL kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

İkinci yılında ise aynı rakamın üstünden maaş, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Diğer yandan yönetim, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Sarı-kırmızılı ekip 25. şampiyonluk için önemli takviyelere imza atmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte önemli detaylar verdi.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Özbek, "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

SAĞ BEK, ORTA SAHA VE MERTENS'E YEDEK

Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Sarı-kırmızılılar, kanat bölgesine topa hakimiyeti yüksek ve hızlı bir ismi takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Cimbom transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi devam eden Jadon Sancho'yu listesine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

İngiliz futbolcu, devre arasında Borussia Dortmund'a kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Alman kulübü ile 23 maça çıkan Sancho, 3 gol ve 3 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

25 yaşındaki yıldız oyuncu, Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

Sağ ve sol kanatta oynayan Sancho'nun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor

İngiliz oyuncunun Borussia Dortmund ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve Kırmızı Şeytanlar'a dönecek.

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