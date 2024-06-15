TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'daki performansıyla taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta önemli rol oynayan Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Uruguaylı orta saha hakkında çıkan transfer iddiaları sonrası sarı kırmızılıları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
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Sezon içinde performansından memnun olunmayan birçok oyuncuyla yolların ayrılması hedefleniyor.
Ancak performansı çok yüksek olan bazı isimlere de çeşitli kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından biri olan Lucas Torreira hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Lucas Torreira ile Boca Juniors arasındaki flört devam ediyor.
Uzun süredir Uruguaylı orta sahayı isteyen Arjantin ekibi, Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Sarı kırmızılılar, takımın vazgeçilmesi olan yıldızı bırakmayacağını yineledi.
Torreira geçtiğimiz günlerde, "Boca'da oynamak isterim. Ama şu anda mümkün değil" demişti.
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