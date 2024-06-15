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TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'daki performansıyla taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta önemli rol oynayan Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Uruguaylı orta saha hakkında çıkan transfer iddiaları sonrası sarı kırmızılıları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 11:36
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TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Dursun Özbek ve kurmayları, transfer listesinde yer alan isimlerle ilgili hummalı bir çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sarı kırmızılılarda gelecek transferlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sezon içinde performansından memnun olunmayan birçok oyuncuyla yolların ayrılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Ancak performansı çok yüksek olan bazı isimlere de çeşitli kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Bu doğrultuda Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından biri olan Lucas Torreira hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Lucas Torreira ile Boca Juniors arasındaki flört devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Uzun süredir Uruguaylı orta sahayı isteyen Arjantin ekibi, Galatasaray'ın kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sarı kırmızılılar, takımın vazgeçilmesi olan yıldızı bırakmayacağını yineledi.

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