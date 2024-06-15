Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

Sarı-Kırmızılı kurmaylar, son olarak West Ham United forması giyen ve bu kulüple sözleşmesi sona eren Ben Johnson'ı listesine aldı.

2022'de 12 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcuya şu anda 8 milyon Euro değer biçiliyor.