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Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray'da transferde öncelik sağ bek bölgesine verildi. Sarı kırmızılıların gündeminde yer Ben Johnson için flaş bir gelişme yaşanıyor. İngiliz kulübü yıldız oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 13:07
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Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

Süper Lig'de üst üste 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurma peşinde.

Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

Okan Buruk, transfer listesini yönetime iletirken Sacha Boey'un satışı sonrası sağ bek bölgesine öncelik verdi.

Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

Transferde önceliğini sağ bek bölgesine veren Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

Sarı-Kırmızılı kurmaylar, son olarak West Ham United forması giyen ve bu kulüple sözleşmesi sona eren Ben Johnson'ı listesine aldı.

Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

Cimbom'un, sağ ve sol bekte oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takibe aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...

2022'de 12 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcuya şu anda 8 milyon Euro değer biçiliyor.

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