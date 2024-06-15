Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu! Johnson’a yeni teklif...
Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray'da transferde öncelik sağ bek bölgesine verildi. Sarı kırmızılıların gündeminde yer Ben Johnson için flaş bir gelişme yaşanıyor. İngiliz kulübü yıldız oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-Kırmızılı kurmaylar, son olarak West Ham United forması giyen ve bu kulüple sözleşmesi sona eren Ben Johnson'ı listesine aldı.
Cimbom'un, sağ ve sol bekte oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takibe aldığı ortaya çıktı.
2022'de 12 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcuya şu anda 8 milyon Euro değer biçiliyor.
Geçen sezon 25 maçta 1 asist üreten İngiliz futbolcu, kariyerinde ise toplamda çıktığı 188 maçta 3 gol ve 8 asistle 11 gole direkt etki etmeyi başardı.
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