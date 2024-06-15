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Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Son dakika spor haberi: Transfer harekatına hız veren Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, önceliği orta sahaya verdi. Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir takviye planlayan Cimbom, aradığı ismi Manchester United'da buldu. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 14:09
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Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Son 2 sezonun şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yaz transferleri için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Sarı kırmızılılar yıldızlarla dolu kadrosunu yine kaliteli futbolcularla güçlendirmenin peşinde.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Scott McTominay olmuştu.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Premier Lig ekibi Manchester United'ın gözden çıkardığı İskoç orta sahanın transferi için resmen harekete geçildi.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Geride kalan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Manchester United, kadrosunu baştan aşağıya değiştiriyor. Kırmızı Şeytanlar, birçok futbolcusu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Manchester United'ın gözden çıkardığı isimlerden birisi de Scott McTominay oldu. Kulübün altyapısından yetişerek uzun süre A takımda forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere macerası sona eriyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Yıldız isim cephesinde yaşanan bu gelişmeyle beraber devreye giren ekip, Süper Lig'den Galatasaray oldu.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Bu sezon ligi zirvede tamamlayan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda orta saha hattına bir takviye yapacak.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray, McTominay transferinde büyük mesafe kat etti.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray ile Manchester United arasında görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

ASLAN MALİ ŞARTLARI DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR!

Yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın oyuncunun bonservisinde pazarlık yaptığı bilgisi edinildi.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Aslan, güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Scott McTominay'ı uygun bir rakama tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Öte yandan Manchester United'ın bu transfer için bonservis beklentisi 20 milyon Euro dolaylarında.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

Galatasaray bu rakamı aşağıya çekerek bu transferi tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya

İki tarafın da anlaşması durumunda 27 yaşındaki İskoç orta saha İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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