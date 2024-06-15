Galatasaray transferi bitiriyor! Manchester United'ın yıldızı imzaya
Son dakika spor haberi: Transfer harekatına hız veren Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, önceliği orta sahaya verdi. Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir takviye planlayan Cimbom, aradığı ismi Manchester United'da buldu. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Premier Lig ekibi Manchester United'ın gözden çıkardığı İskoç orta sahanın transferi için resmen harekete geçildi.
Geride kalan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Manchester United, kadrosunu baştan aşağıya değiştiriyor. Kırmızı Şeytanlar, birçok futbolcusu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Manchester United'ın gözden çıkardığı isimlerden birisi de Scott McTominay oldu. Kulübün altyapısından yetişerek uzun süre A takımda forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere macerası sona eriyor.
Yıldız isim cephesinde yaşanan bu gelişmeyle beraber devreye giren ekip, Süper Lig'den Galatasaray oldu.
Bu sezon ligi zirvede tamamlayan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda orta saha hattına bir takviye yapacak.
Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray, McTominay transferinde büyük mesafe kat etti.
Akşam'ın haberine göre, Galatasaray ile Manchester United arasında görüşmeler devam ediyor.
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Yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın oyuncunun bonservisinde pazarlık yaptığı bilgisi edinildi.
Aslan, güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Scott McTominay'ı uygun bir rakama tamamlamayı hedefliyor.
Öte yandan Manchester United'ın bu transfer için bonservis beklentisi 20 milyon Euro dolaylarında.
Galatasaray bu rakamı aşağıya çekerek bu transferi tamamlamayı hedefliyor.
İki tarafın da anlaşması durumunda 27 yaşındaki İskoç orta saha İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Bu sezon tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 43 maça çıkan orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asist kaydetti.
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