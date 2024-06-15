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Galatasaray Sancho ile kükreyecek

Bonservisi Manchester United'da olan 24 yaşındaki sol kanat için Galatasaray'ın girişimlere başladığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray Sancho ile kükreyecek

Bonservisi Manchester United'da olan 24 yaşındaki sol kanat için Galatasaray'ın girişimlere başladığı belirtildi. Yeniden yapılanmaya giden Manchester United'ın kadroda düşünmediği İngiliz futbolcu sağ kanat ve on numara olarak da görev yapıyor. Sancho, Borussia Dortmund'da 21 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı.

Özellikle Avrupa'da başarı için kadrosuna yeni dünya yıldızları katmayı planlayan Galatasaray, büyük yankı uyandıracak bir ismin peşine düştü. Cimbom'un gündemine aldığı bu yıldız kiralık oynadığı Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasında büyük rol oynayan Jadon Sanhco'dan başkası değil.

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