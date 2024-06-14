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Zaniolo gitti gidiyor

Nicolo Zaniolo yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Villarreal'in talip olduğu, Fiorentina'nın peşine düştüğü İtalyan yıldız için Atalanta ciddi olarak devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Zaniolo gitti gidiyor

İtalyan ekibi, 20 milyon euro'yu bulan satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. 24 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakan sarı-kırmızılı kulüp opsiyonun zorunlu olması şartını koştu. Atalanta yönetimi bu konuda düşünmek için süre istedi. İtalya'dan başka talipleri de olan Zaniolo'nun yuvadan uçmasına kesin gözle bakılıyor

ROMA'dan bir önceki sezonun devre arasında 15 milyon euro'ya gelen Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz yılı kiralık olarak Aston Villa'da geçirdi. 5 milyon euro kiralama bedeli alınan İtalyan oyuncunun kiralık döneminde kulübe kazandırdığı miktar bonuslarla 6 milyon euro'yu buldu. 24 yaşındaki oyuncu, Ada'da 39 maçta 3 gol attı.

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