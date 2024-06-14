TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sağ bek konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, Bayern Münih forması giyen Mazraoui için temaslara başladı. Bu transferde ayrıca Hakim Zİyech'in de devreye girdiği iddia edildi. GS SPOR HABERLERİ
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Birçok isimle ilgilenen Galatasaray, hedef büyüttü ve Bayern Münih'in 26 yaşındaki yıldızı Noussair Mazraoui'ye kancayı taktı.
Sarı-kırmızılılar, Mazraoui ile sağ kanatta görev yapan vatandaşı Ziyech'in sağlayacağı uyumu da önemli bir avantaj olarak görüyor.
Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek.
Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor.
FAS MİLLİ TAKIMININ YILDIZLARINDAN
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve milli takımdan da yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Alman ekibin de oyuncusunun parlaması için kiralama formülüne bu aşamada sıcak bakabileceği konuşuluyor.
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