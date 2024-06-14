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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sağ bek konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, Bayern Münih forması giyen Mazraoui için temaslara başladı. Bu transferde ayrıca Hakim Zİyech'in de devreye girdiği iddia edildi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi

Cimbom, acil olarak sağ bek isteyen Okan Buruk'un talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi

Birçok isimle ilgilenen Galatasaray, hedef büyüttü ve Bayern Münih'in 26 yaşındaki yıldızı Noussair Mazraoui'ye kancayı taktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi

Sarı-kırmızılılar, Mazraoui ile sağ kanatta görev yapan vatandaşı Ziyech'in sağlayacağı uyumu da önemli bir avantaj olarak görüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi

Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi

Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech devreye girdi

FAS MİLLİ TAKIMININ YILDIZLARINDAN

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve milli takımdan da yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor.

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