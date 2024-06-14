TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor
Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, yeni sezon kadro planlaması için yönetime raporunu sundu. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan Emin Bayram'ın takımda kalmasını istiyordu. savunması oyuncusu geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:36 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 16:10
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Performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren başarılı oyuncu geleceği hakkında kararını verdi.
Takvim'de yer alan habere göre; bazı Hollanda ve İngiliz ekiplerinin radarında bulunan futbolcunun yeni sezonda Cimbom'da devam etmek istemediği ve düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.
2026'ya kadar kontratı olan oyuncu teknik heyete kararını bildirdi.
21 yaşındaki futbolcuyu Okan Buruk, yaşanabilecek olası bir ayrılığa karşın kadroda tutmak istiyor.
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