Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, yeni sezon kadro planlaması için yönetime raporunu sundu. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan Emin Bayram'ın takımda kalmasını istiyordu. savunması oyuncusu geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:36 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 16:10
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TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim kadroda kalacak isimleri belirledi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan Emin Bayram, Galatasaray'a geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

Performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren başarılı oyuncu geleceği hakkında kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

Takvim'de yer alan habere göre; bazı Hollanda ve İngiliz ekiplerinin radarında bulunan futbolcunun yeni sezonda Cimbom'da devam etmek istemediği ve düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor

2026'ya kadar kontratı olan oyuncu teknik heyete kararını bildirdi.

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