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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk olarak orta saha bölgesine takviye yapılacak. Sarı-kırmızılılarda bu bölge için birçok ismin adı öne çıksa da teknik direktör Okan Buruk'un istediği özellikler yıldız isimde bulundu. İşte yönetimin ilk sırasına gelen o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

İki sezondur devam eden orta saha sorunu bu yıl kökten çözülecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

Teknik direktör Okan Buruk, üst düzey bir oyuncu eklemesiyle takımın çehresinin değişeceğine inanıyor.

Tecrübeli hoca, aradığı orta saha profilini de böyle çizdi:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

Topu öne taşıyacak, Ayakları iyi olacak, Pres yapacak, Rakip ceza sahasına girecek ve Mesafe katedebilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

Tüm bu özellikler akıllara tanıdık bir oyuncuyu getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

O isim, bir dönem Aslan'da oynayan Lemina'dan başkası değil…

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

2025'E KADAR KONTRATI VAR

Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde verdiği transfer listesinde Mario Lemina'yı üst sıralara yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

Tecrübeli hoca, şartların oluşması halinde Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki Gabonlu orta sahanın alınmasını talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Lemina, ardından Southampton, Fulham, Nice ve Wolverhampton'da görev yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...

2025'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızın 10 milyon euro'luk piyasa değeri var.

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