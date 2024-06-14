GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da aranan isim bulundu! Okan Buruk...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk olarak orta saha bölgesine takviye yapılacak. Sarı-kırmızılılarda bu bölge için birçok ismin adı öne çıksa da teknik direktör Okan Buruk'un istediği özellikler yıldız isimde bulundu. İşte yönetimin ilk sırasına gelen o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
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Teknik direktör Okan Buruk, üst düzey bir oyuncu eklemesiyle takımın çehresinin değişeceğine inanıyor.
Topu öne taşıyacak, Ayakları iyi olacak, Pres yapacak, Rakip ceza sahasına girecek ve Mesafe katedebilecek.
Tüm bu özellikler akıllara tanıdık bir oyuncuyu getirdi.
O isim, bir dönem Aslan'da oynayan Lemina'dan başkası değil…
2025'E KADAR KONTRATI VAR
Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde verdiği transfer listesinde Mario Lemina'yı üst sıralara yazdı.
Tecrübeli hoca, şartların oluşması halinde Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki Gabonlu orta sahanın alınmasını talep etti.
2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Lemina, ardından Southampton, Fulham, Nice ve Wolverhampton'da görev yaptı.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızın 10 milyon euro'luk piyasa değeri var.
Cimbom bu transfer için tüm şartları zorlayacak.
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