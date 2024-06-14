GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Alanya'nın genç oyuncusunu beğendiğini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Oğuz Aydın hem sağ hem sol hem forvet, her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu. Sezonu çok iyi bitirdi. Lig'de Türk oyuncu havuzu biraz daha dar. Ön plana çıkan oyuncuların da bütün takımlar için adı ortaya çıkıyor" dedi.