GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da transferde gaza bastı. Rotasyonlu kadro kurmak isteyen Okan Buruk, takımda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ayrılacak isimleri belirleyen yönetim yerine sürpriz takviyeler yapacak. Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız oyuncu için Okan Buruk'tan onay çıktı. | GALATASARAY HABERLERİ
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Oyuncunun transferi için Alanya yönetimiyle kontak halinde olan sarı kırmızılı kurmaylar transfer pazarlığını sürdürüyor.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, milli yıldız için yeşil ışık yaktı.
Alanya'nın genç oyuncusunu beğendiğini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Oğuz Aydın hem sağ hem sol hem forvet, her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu. Sezonu çok iyi bitirdi. Lig'de Türk oyuncu havuzu biraz daha dar. Ön plana çıkan oyuncuların da bütün takımlar için adı ortaya çıkıyor" dedi.
Galatasaray'ın, Alanyaspor'un kapısını çaldığı 23 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli talep ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, yüksek bulduğu bu rakamı oyuncu takasıyla daha aşağı çekmeyi planlıyor.
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