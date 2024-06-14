Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da transferde gaza bastı. Rotasyonlu kadro kurmak isteyen Okan Buruk, takımda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ayrılacak isimleri belirleyen yönetim yerine sürpriz takviyeler yapacak. Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız oyuncu için Okan Buruk'tan onay çıktı. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:14
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Hücum hattında önemli değişikliğe gitmesi beklenen Galatasaray'da yaşanacak ayrılıkların yerlerine flaş isimler kadroya katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Oğuz Aydın için Galatasaray da devrede.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Oyuncunun transferi için Alanya yönetimiyle kontak halinde olan sarı kırmızılı kurmaylar transfer pazarlığını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, milli yıldız için yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Alanya'nın genç oyuncusunu beğendiğini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Oğuz Aydın hem sağ hem sol hem forvet, her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu. Sezonu çok iyi bitirdi. Lig'de Türk oyuncu havuzu biraz daha dar. Ön plana çıkan oyuncuların da bütün takımlar için adı ortaya çıkıyor" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Galatasaray'ın, Alanyaspor'un kapısını çaldığı 23 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli talep ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Takas gerçekleşebilir

Sarı-kırmızılılar, yüksek bulduğu bu rakamı oyuncu takasıyla daha aşağı çekmeyi planlıyor.

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