Haberler Galatasaray Amrabat bitebilir

Amrabat bitebilir

Geçen sezon son ana kadar kovalanan Sofyan Amrabat, bu yıl da listede… Fakat Faslı oyuncunun önündeki yıldızlar, Amrabat'ı geri plana atıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Amrabat bitebilir

Sarı-kırmızılılar, istediği zaman bu transferi bitirebilecek pozisyona sahip. Okan Buruk'un bu sezonki öncelikli hedefi olmayan 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı. Fiorentina ile de önemli mesafe kat edildi. Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sıralarında yer alan Fofana, Thuram ve Lemina'da mutlu sona ulaşamazsa Amrabat'a imza attıracak. Süreci uzatmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, kampa yeni orta sahasıyla gitmeyi planlıyor.

HATİPOĞLU: EKİP OLARAK ÇALIŞIYORUZ

Erden Timur'un yerine Sportif AŞ'ye gelen İbrahim Hatipoğlu, transfer planlamasında değişiklik olmadığını söyledi. Hatipoğlu, "Galatasaray'da devamlılık esastır. Ne futbol yapısında ne de transfer listesinde değişiklik var. Okan Hocamızın tercih ettiği ve Galatasaray için en faydalı olacak isimler üzerinde çalışıyoruz. Yönetim, teknik heyet, scout ekibi koordineli şekilde çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

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