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TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde Mauro Icardi'ye alternatif bir golcü takviyesi planlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Son dönemde Bakambu, Halil ve Vinicius gibi yedek forvetlerden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'deki sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin peşine düştü. Belçikalı yıldızın, Galatasaray yönetiminden istediği sözleşme belli oldu. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 09:05
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TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transfer öncelikleri belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Şampiyon kadronun iskeletini bozmayacak olan sarı-kırmızılılar, sağ bek, orta saha ve forvet bölgelerine takviye hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Geçtiğimiz sezonun gol kralı Mauro Icardi'yi as forvet olarak kullanacak olan teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldıza alternatif arayışında.

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Galatasaray'da geride kalan sezonda Mauro Icardi'yi sırasıyla 3 isim (Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Carlos Vinicius) yedekledi.

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Kulübedeki golcülerden Bakambu'dan 2, Halil'den 4, Vinicius'tan 2 gol katkısı geldi.

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Fenerbahçe'nin yedek forveti Michy Batshuayi ise tek başına 24 gol-3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

BATSHUAYI GÜNDEMDE!
Icardi'ye alternatif arayan Galatasaray'ın gündemine sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Batshuayi girdi.

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU!
30 yaşındaki Belçikalının, sarı-kırmızılı kulüpten istediği rakam ise dudak uçuklattı!

TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme

Sabah'ın haberine göre; Icardi'nin 10 milyon Euro kazandığını dikkate alan Batshuayi'nin temsilcileri, Galatasaray'dan 5 milyon Euro garanti ücret talep etti ve ayrıca bonservis ödenmeyeceği için imza parası istedi.

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