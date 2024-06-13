TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi Galatasaray ile görüştü! İşte istediği sözleşme
Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde Mauro Icardi'ye alternatif bir golcü takviyesi planlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Son dönemde Bakambu, Halil ve Vinicius gibi yedek forvetlerden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'deki sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin peşine düştü. Belçikalı yıldızın, Galatasaray yönetiminden istediği sözleşme belli oldu. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Galatasaray'da geride kalan sezonda Mauro Icardi'yi sırasıyla 3 isim (Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Carlos Vinicius) yedekledi.
Kulübedeki golcülerden Bakambu'dan 2, Halil'den 4, Vinicius'tan 2 gol katkısı geldi.
Fenerbahçe'nin yedek forveti Michy Batshuayi ise tek başına 24 gol-3 asistlik performans sergiledi.
BATSHUAYI GÜNDEMDE!
Icardi'ye alternatif arayan Galatasaray'ın gündemine sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Batshuayi girdi.
İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU!
30 yaşındaki Belçikalının, sarı-kırmızılı kulüpten istediği rakam ise dudak uçuklattı!
Sabah'ın haberine göre; Icardi'nin 10 milyon Euro kazandığını dikkate alan Batshuayi'nin temsilcileri, Galatasaray'dan 5 milyon Euro garanti ücret talep etti ve ayrıca bonservis ödenmeyeceği için imza parası istedi.
PAZARLIK BİLE YAPILMADI!
Rakamı duyan sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı futbolcu pazarlığa bile oturmadı.
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