Rodriguez iddiaları

Galatasaray transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ön liberoya bir takviye planlayan Cimbom'un Real Betis'le olan sözleşmesi sona eren İspanyol Guido Rodriguez ile ilgilendiği öğrenildi. Barcelona'nın İspanyol oyuncuyla anlaştığı ama Alman teknik adam Flick'in bu onay vermemesi nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Bu sayede Galatasaray'ın önünün açıldığı, Aslan'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip bilgi alacağı ifade ediliyor. Bu sezon Betis formasıyla 29 maçta forma giyen Rodriguez, 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Yıldız ön liberonun 20 milyon euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor.