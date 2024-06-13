Icardi’yi al 20 gol garanti

Mauro İcardi, İtalyan devlerinin radarına girdi. Roma'nın efsane oyuncularından Vincent Candela, eski takımına Arjantinli yıldızla ilgili bir çağrıda bulundu. Candela, "Transferlere nereden başlardınız?" şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi: "Alınması gereken en önemli oyuncular bir santrfor ve bir defans oyuncusu. Santrfor 20 golü garantilemeli ve İcardi gibi golcüyle bu garanti. Umarım Ghisolfi (Roma'nın yeni sportif direktörü) İtalya Ligi'ne hazır, 19 yaşında bir genç getirebilir. Leao'yu beklemiyorum ama yeni bir Leao bulmasını bekliyorum".

SON İKİ YILA DAMGA VURDU

Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkarak 32 kez gol sevinci yaşayan İcardi, 12 kez de asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız iki sezonda oynadığı 73 karşılaşmada 55 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.