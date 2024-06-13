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G.Saray ve Beşiktaş istedi

Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın için Galatasaray ve Beşiktaş’ın şahsına resmi bir teklifte bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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G.Saray ve Beşiktaş istedi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın için Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsına resmi bir teklifte bulunduğunu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklifin olmadığını belirtti. Hasan Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok." açıklamasında bulundu. 23 yaşındaki sağ kanat için Alanyaspor'un 6 milyon euroya yakın bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Galatasaray'ın ise genç futbolcu için 2.5 milyon euro teklif ettiği iddia edilirken Beşiktaş'ın Oğuz Aydın için yapacağı teklifin detayları henüz belli olmadı.

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