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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı Ebuka Izundu'yu transfer etti

Son dakika spor haberleri...Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 20:15
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı Ebuka Izundu'yu transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu kadro yapılanması amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Ebuka Izundu ile 1+1 yıllığına anlaştı." denildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ewe Baskets Oldenburg forması ile Almanya Ligi'nde 9.1 sayı, 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynayan 208 cm boyundaki yeni transferimiz Ebuka Izundu'ya Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." bilgisi verildi.

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