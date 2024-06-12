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Zaha kalmak istiyor

Geçen sezon F.Bahçe'nin elinden kapılan Zaha 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Zaman zaman hocası Okan Buruk'a sitem eden Fildişi Sahilli futbolcu ile uzun süredir West Ham ilgileniyordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Zaha kalmak istiyor

Geçen sezon F.Bahçe'nin elinden kapılan Zaha 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Zaman zaman hocası Okan Buruk'a sitem eden Fildişi Sahilli futbolcu ile uzun süredir West Ham ilgileniyordu. Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan 31 yaşındaki sol kanat, kararını değiştirdi, West Ham'la iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi. Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan 1.80 boyundaki futbolcu, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.

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