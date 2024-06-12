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Geri döneceğim

Erden Timur, ‘Kendi işlerini tamamlaması sonrasında G.Saray’a dönüp dönmeyeceği ile ilgili, “Herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Geri döneceğim

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, CNBCe'ye konuştu. Timur, "Galatasaray ile çok güzel sürecimiz geçti ama eskiden beri öyleydi. Yönetici pozisyonunda çalışmadan önce de öyle. O öyle devam edecek zaten. Her türlü elimden geleni yapacağım" dedi. Kendi işlerini tamamlamasının ardından ileride Galatasaray'da göreve geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya soruya yanıt veren Timur, "Hayattaki en güzel günler, ben bu zamanı öyle nitelendiriyorum. Milyonlarca insan yerinizde olmak ister. Zorlukları var ama çok güzel geçti. İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur" ifadelerini kullandı.

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