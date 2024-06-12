Haberler Galatasaray Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

Son dakika spor haberi: Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvadı. Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un görevden ayrılması sonrası transfer listesinin değiştiği ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 16:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

DURSUN ÖZBEK: KİMSEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz gün transfer operasyonu hakkında bilgi verirken şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var.

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeyebilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

TRANSFER OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME!
Galatasaray'da Okan Buruk, şampiyonluk röportajlarında sık sık transferlerin kampa yetişmesinin önemini vurgularken taraftarlar da sezon devam ederken bir planlama yapılıp yapılmadığını da merak ediyor. Ancak Galatasaray'da transfer operasyonu konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

ERDEN TİMUR SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ!
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevinden ayrıldığını duyuran Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında son transfer toplantısına katıldığını söylemişti.

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

Erden Timur konu hakkında "2-3 gün önce transferle ilgili geniş bir toplantı yaptık. Listeler hazır. Bu sene ilk 11'e 2 veya 3 transfer yapılacak" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal

'HAZIR' DEDİĞİ LİSTE DEĞİŞTİ
Ancak Erden Timur'un hazırladığı ve son toplantıda sunduğu listenin değiştiği öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham'dan Ndombele açıklaması! Resmen...
Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi
27 ilde ormanlara giriş yasaklandı! - Piknik ve mangal yapmak yasak mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AKOM uyardı! Çocuk, hamile ve yaşlılar...
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham'dan Ndombele açıklaması! Resmen... Tottenham'dan Ndombele açıklaması! Resmen... 16:53
Almanya'nın kadrosunda değişiklik! Emre Can... Almanya'nın kadrosunda değişiklik! Emre Can... 16:41
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 16:39
G.Saray'da işler değişti! Transfer listesi iptal G.Saray'da işler değişti! Transfer listesi iptal 16:36
Vincenzo Montella: Canımızı sıkan tek şey... Vincenzo Montella: Canımızı sıkan tek şey... 16:19
Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri! 15:53
Daha Eski
TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası 15:50
Yönetim Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı? Yönetim Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı? 15:30
Alanyaspor'dan transfer açıklaması! "Beşiktaş ve G.Saray..." Alanyaspor'dan transfer açıklaması! "Beşiktaş ve G.Saray..." 15:01
G.Saray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu G.Saray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu 14:47
Coman'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Coman'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 14:38
Almanya - İskoçya maçı ne zaman? Almanya - İskoçya maçı ne zaman? 14:26