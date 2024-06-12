Galatasaray'da işler değişti! Transfer listesi iptal
Son dakika spor haberi: Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvadı. Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un görevden ayrılması sonrası transfer listesinin değiştiği ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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DURSUN ÖZBEK: KİMSEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUZ
Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeyebilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...
Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.
TRANSFER OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME!
Galatasaray'da Okan Buruk, şampiyonluk röportajlarında sık sık transferlerin kampa yetişmesinin önemini vurgularken taraftarlar da sezon devam ederken bir planlama yapılıp yapılmadığını da merak ediyor. Ancak Galatasaray'da transfer operasyonu konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
ERDEN TİMUR SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ!
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevinden ayrıldığını duyuran Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında son transfer toplantısına katıldığını söylemişti.
Erden Timur konu hakkında "2-3 gün önce transferle ilgili geniş bir toplantı yaptık. Listeler hazır. Bu sene ilk 11'e 2 veya 3 transfer yapılacak" şeklinde konuşmuştu.
'HAZIR' DEDİĞİ LİSTE DEĞİŞTİ
Ancak Erden Timur'un hazırladığı ve son toplantıda sunduğu listenin değiştiği öğrenildi.
Dursun Özbek ve yönetiminin, transfer listesindeki birçok ismin üzerini çizdiği ve yeni isimlere yöneldiği belirtildi.
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