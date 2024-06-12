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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın büyük umutlarla Roma'dan transfer ettiği ancak beklentilerin altında kaldığı için Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan gazeteciden flaş transfer açıklaması geldi. Haberin detayında Zaniolo'nun Villareal yerine İtalyan ekibine gitmeye yakın olduğunu ifade etti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 00:43
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo bu yaz bonservisiyle sarı-kırmızılılardan ayrılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar ayrılacak isimlerden elde edilecek bonservis gelirleri de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı kulübün gözden çıkardığı ilk isim Nicolo Zaniolo oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

ZANIOLO İÇİN İSPANYA'DAN 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray'da bu yaz takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Villareal'den 15 milyon Eurol'uk resmi teklif Galatasaray'a ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli'nin Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen kulüplerle görüşme halinde olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

ZANIOLO'NUN TERCİHİ İTALYA

Haberde Nicolo Zaniolo'nun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta, Zaniolo için en devreye girdi ve kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

ZANIOLO'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, Premier Lig'de istediğini bulamadı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

Yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle düzenli olarak forma giyme şansı bulamayan İtalyan yıldız, EURO 2024 öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvaya katılamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!

Zaniolo, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

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