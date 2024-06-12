GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın büyük umutlarla Roma'dan transfer ettiği ancak beklentilerin altında kaldığı için Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan gazeteciden flaş transfer açıklaması geldi. Haberin detayında Zaniolo'nun Villareal yerine İtalyan ekibine gitmeye yakın olduğunu ifade etti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da bu yaz takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Villareal'den 15 milyon Eurol'uk resmi teklif Galatasaray'a ulaştı.
Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli'nin Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen kulüplerle görüşme halinde olduğu vurgulandı.
ZANIOLO'NUN TERCİHİ İTALYA
Haberde Nicolo Zaniolo'nun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi.
İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI!
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta, Zaniolo için en devreye girdi ve kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor.
ZANIOLO'NUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, Premier Lig'de istediğini bulamadı
Yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle düzenli olarak forma giyme şansı bulamayan İtalyan yıldız, EURO 2024 öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvaya katılamadı.
Zaniolo, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.
Transfermarkt verilerine göre Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...
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