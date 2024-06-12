Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Galatasaray'da sezonun son bölümlerinde teknik deriktör Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcu için henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan kulübünün 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı belirlendi.