Haberler Galatasaray Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren sarı kırmızılı ekipte beklentilerin uzağında kalan Fildişili yıldıza iki Suudi ekibinden ciddi teklifler geldiği öğrenildi. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Galatasaray'da sezonun son bölümlerinde teknik deriktör Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcu için henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan kulübünün 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı belirlendi.

Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Galatasaray yönetiminin gelen teklifleri az bulduğu ve iki Körfez ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 42 maçta görev yapan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı

Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan yıldız isme güncel verilere göre 11 milyon Euro değer biçiliyor.

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