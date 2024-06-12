Cimbom'a Zaha piyangosu! Suudi Arabistan'dan 2 takım teklif yaptı
Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren sarı kırmızılı ekipte beklentilerin uzağında kalan Fildişili yıldıza iki Suudi ekibinden ciddi teklifler geldiği öğrenildi. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 42 maçta görev yapan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan yıldız isme güncel verilere göre 11 milyon Euro değer biçiliyor.
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