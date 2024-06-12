Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı girmeye hazırlanıyor. Transferde birçok yıldızı listesine alan sarı-kırmızılılara sürpriz bir öneri geldi. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, o futbolcusunu Cimbom'a teklif etti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yaptığı açıklamada, transfer operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Transferde öncelik verilen mevkileri açıklayan Özbek, sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu baktıklarını ifade etti.
Nokta atışı takviyeler planlayan Galatasaray'da sağ bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Bayern Münih'ten Sacha Boey'yi geri isteyen Cimbom'a Alman ekibinden sürpriz bir teklif geldi.
MAZRAOUI ÖNERİLDİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sağ beke takviye arayan sarı-kırmızılılara Bayern'den ayrılması gündemde olan Noussair Mazraoui önerildi.
Bu sezonu sakatlıklar ve milli maçlar nedeniyle çoğunlukla takımdan ayrı geçiren Faslı oyuncu için devreye girilebileceği iletildi.
BURUK'TAN OLUMLU RAPOR!
Mazraoui konusu önüne getirilen teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi. Öncelik ise kesinlikle maliyeti.
KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek. Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor.
FAS MİLLİ TAKIMININ YILDIZLARINDAN
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve milli takımdan da yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Alman ekibin de oyuncusunun parlaması için kiralama formülüne bu aşamada sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Hollanda doğumlu Faslı oyuncu 2022-23 sezonu başında Ajax'tan bedelsiz olarak Bayern'e gitti.
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