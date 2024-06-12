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Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı girmeye hazırlanıyor. Transferde birçok yıldızı listesine alan sarı-kırmızılılara sürpriz bir öneri geldi. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, o futbolcusunu Cimbom'a teklif etti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 10:01
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Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da öncelik verilen mevkiler belirlendi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, önemli yıldızları listesine aldı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yaptığı açıklamada, transfer operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Transferde öncelik verilen mevkileri açıklayan Özbek, sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu baktıklarını ifade etti.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Nokta atışı takviyeler planlayan Galatasaray'da sağ bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Bayern Münih'ten Sacha Boey'yi geri isteyen Cimbom'a Alman ekibinden sürpriz bir teklif geldi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

MAZRAOUI ÖNERİLDİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sağ beke takviye arayan sarı-kırmızılılara Bayern'den ayrılması gündemde olan Noussair Mazraoui önerildi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

Bu sezonu sakatlıklar ve milli maçlar nedeniyle çoğunlukla takımdan ayrı geçiren Faslı oyuncu için devreye girilebileceği iletildi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

BURUK'TAN OLUMLU RAPOR!
Mazraoui konusu önüne getirilen teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi. Öncelik ise kesinlikle maliyeti.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek. Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer önerisi! İşte o yıldız

FAS MİLLİ TAKIMININ YILDIZLARINDAN
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve milli takımdan da yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor.

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