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Kayıkçı kavgası

Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye yanıt verdi. "Canlı yayında kayıkçı kavgası yaptılar. Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok.  Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Kayıkçı kavgası

Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt verdi. Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında "kayıkçı kavgası" yaptığını belirterek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez" ifadelerini kullandı.

Özbek, Koç ve Yıldırım'ın kendisini neden hedef aldığı üzerine gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "İki başarısız başkan televizyonda konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu. Kongrelerini izledik. Küfür, kafir, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu gördük. İki başkan adayı var, biri stadı terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı."

KAMPA YETİŞECEK

Özbek, "Jose Mourinho, 'Rafa Silva Galatasaray'a yakın' dedi. Sizin yorumunuz nedir?" sorusuna, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz" cevabını verdi.

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