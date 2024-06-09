GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda yeni sözleşme imzaladığı Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Uruguaylı eldiven, futbolu bırakacağı takımı duyurdu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 23:10
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İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Muslera, "13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. O yüzden başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür ediyorum.
Bu benim için hayatımın en önemli anlarından biri. Burada ailemle, arkadaşlarımla enerji ve mutluluk dolu yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocama, Florya personeline, başkanıma, Erden Bey'e durmadan çalıştıkları için, bizimle mücadele ettikleri için ve bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum.
Ben 16 şampiyonluk gördüm. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermesi gerekiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. İsmim burada ailem tarafından da yıllarca konuşulacağı zaman Galatasaray'ın kalecisi olarak konuşulacak. Onların desteğinden dolayı çok memnunum.
Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de bu takımın parçası olmaya devam edeceğim, şimdi ve sonsuza kadar" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan deneyimli file bekçisinden emeklilik açıklaması geldi.
FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK
Fernando Muslera, futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı.
"BİR DAHA URUGUAY'DA OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Ülkesinde yayın yapan Teledoce'ye konuşan Uruguaylı eldiven, "Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum.
Penarol Başkanı ve Nacional Başkanı beni aradılar fakat ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim.
"TÜRKLER BANA AYRILMA ŞANSI VERMEDİ"
Ayrılma durumunu eşimle konuştum ama Türkler bana ayrılma şansı vermedi.
Orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla 52 maça çıktı.
Tecrübeli eldiven kalesinde 50 gol görürken, 21 maçta da kalesini gole kapattı.
Muslera'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
37 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeriyse 1.4 milyon Euro.
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