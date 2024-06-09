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GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda yeni sözleşme imzaladığı Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Uruguaylı eldiven, futbolu bırakacağı takımı duyurdu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 23:10
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GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Sezonu çifte kupayla tamamladıktan sonra zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon bitmeden iç transfer hamlelerini gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Cimbom, geçtiğimiz nisan ayında Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile yeni sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Muslera, "13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. O yüzden başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür ediyorum.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Bu benim için hayatımın en önemli anlarından biri. Burada ailemle, arkadaşlarımla enerji ve mutluluk dolu yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocama, Florya personeline, başkanıma, Erden Bey'e durmadan çalıştıkları için, bizimle mücadele ettikleri için ve bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Ben 16 şampiyonluk gördüm. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermesi gerekiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. İsmim burada ailem tarafından da yıllarca konuşulacağı zaman Galatasaray'ın kalecisi olarak konuşulacak. Onların desteğinden dolayı çok memnunum.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de bu takımın parçası olmaya devam edeceğim, şimdi ve sonsuza kadar" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan deneyimli file bekçisinden emeklilik açıklaması geldi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK

Fernando Muslera, futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

"BİR DAHA URUGUAY'DA OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ülkesinde yayın yapan Teledoce'ye konuşan Uruguaylı eldiven, "Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Penarol Başkanı ve Nacional Başkanı beni aradılar fakat ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

"TÜRKLER BANA AYRILMA ŞANSI VERMEDİ"

Ayrılma durumunu eşimle konuştum ama Türkler bana ayrılma şansı vermedi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla 52 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı!

Tecrübeli eldiven kalesinde 50 gol görürken, 21 maçta da kalesini gole kapattı.

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