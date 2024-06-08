"Tarih yazmaya devam edeceğiz"

Üst üste iki şampiyonlukla tarihe geçen Okan Buruk, 2 yıl daha Galatasaray'da... Sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalayan Buruk, önemli mesajlar verdi. 3 kupa kazandığını belirten başarılı teknik adam, "Her sene zorlaşarak devam ediyor.

Tekrar benimle bu göreve devam etmek isteyen başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Daha nice kupa ve başarılara ulaşacağız. Hedef 25, 5. yıldız. Bu seneki mottomuz bu olacak" ifadelerini kullandı.

"RÜYADA GİBİYİM"

Sarı-kırmızılı camiaya hizmet etmenin önemine vurgu yapan 50 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefim bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak ve burada kupa kazanmaktı.

Şu anda elde edilen başarılarla hayallerimi, rüyalarımı yaşadığımı dile getirebilirim. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor Ligde 5. yıldızı almak ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

BURUK'TAN SATIR BAŞLARI

Transferde 3-4 oyuncu almayı istiyoruz. Şu an için gözüken transfer sayısı bu. Birçok isim bizim için yazılıyor. Listemiz var, görüştüğümüz oyuncular var ama Batshuayi ile ilgili bir düşüncemiz olmadı.

Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi bir teknik adamla devam ediyor. Fenerbahçe Mourinho'yu getirdi. 4 takım da yarışın içinde. Geçen yıldan çekişmeli olacak.

SACHA BOEY GÜNDEMİMİZDE YOK

Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Kompany geldi, planlama yapacaktır.

İLKAY ÇOK ÜST DÜZEY BİR OYUNCU

Herkes onu ister ama benim bildiğim Barcelona'da 1 sene daha devam edeceği. İlkay hem iyi bir Galatasaraylı, hem de kişilik ve karakter olarak üst düzey bir oyuncu.