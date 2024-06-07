Haberler Galatasaray "Kimi istersek gelecek"

"Kimi istersek gelecek"

Şampiyonluk sonrası ilk kez konuşan Okan Buruk, taraftara müjdeyi verdi: “Transferde taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlar var. Başkanımız kimi istersek alabileceğini söyledi. Kadromuz geçen yıldan kaliteli olacak.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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"Kimi istersek gelecek"

Okan Buruk, şampiyonluk sonrası ilk özel röportajını GSTV'ye verdi. Galatasaray Adası'ndaki röportajda ön plana çıkan başlıklar şu şekilde:

Transferde taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var.

Başkanımız kimi istersek alabileceğini söyledi. Başkan ve yönetim desteğiyle güçlü bir takım olacağız.

Beşiktaş van Bronckhorst'u, Fenerbahçe Jose Mourinho'yu getirdi. Önemli isimler, bunlar bizi motive eden durumlar.

İcardi'yle görüştük. Temmuz'da o da kampa katılacak.

Barış Alper bu sezon da bizimle olacak.

Yunus Akgün'le de devam edeceğiz.

Mertens ile yeniliyoruz.

Ciro'nun da sözleşmesini uzatacağız.

İki şampiyonluğu var, hak etti.

Erden Bey sevdiğimiz birisi.

Devam etmesini istedik. Onun bırakması bizi üzüyor ama aslolan Galatasaray.

İsmail Kartal 'Son maçta şampiyon olursanız tebrik edeceğim' demişti. Ortada hak edilmiş bir şampiyonluk var. Tarih; şampiyon olmuş takımları yazacak.

Bu sezon da tek hedefimiz şampiyonluk. Her takım sıfırdan başlıyor. Transferde istediklerimizi yapabilirsek avantajlı olacağız.

'KÜFÜR İÇİN ÖZÜR DİLERİM'

Aslan'ın teknik patronu Buruk, şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratı için özür diledi. Örnek olunması gereken bir konumda olduğunu belirten Buruk, "Abarttığımız yerler oldu. Rahatsız oldum, üzüldüm. Özür dilemek istiyorum.

Bazen coşkuyla abartılabiliyor. Rahatsız oldum" dedi.

2 YILLIK İMZAYI BUGÜN ATIYOR

Üst üste iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Galatasaray'la nikah tazeliyor. 50 yaşındaki teknik adam, bugün 11.00'de Rams Park'taki törenle 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Buruk'un yılda 60 milyon TL kazanması bekleniyor.

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