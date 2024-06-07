Galatasaray'da Okan Buruk için imza töreni düzenleniyor | CANLI İZLE

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk için imza töreni düzenleniyor.

Bu imza törenini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz.

Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri, tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler.

2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz.

"Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok."

Dursun Özbek: "Bence var."

Okan Buruk: "Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz."

"TARAFTARLARI ÇOK MUTLU EDECEK TRANSFERLER YAPACAĞIZ!"

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye gör daha oturmuş durumda. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemizde olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız. Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olacak bilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun.

Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular var. Elimizde çok iyi oyuncular da var. Çok ciddi paralara satabileceğimiz oyuncularımız var. Kadroda tutmak istediğimiz isimleri tutacağız. Giden oyuncumuz olursa, Türk oyuncu havuzundan yine katkılar yaparız."

"Sacha Boey'in kiralanması gündeme geldi mi?"

Okan Buruk: Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok.

"Galatasaray'a imza atmadan önce, Avrupa'dan bir takımla görüştünüz mü?"

Okan Buruk: Galatasaray dışında kimseyle görüşme yapmadım. Uzun süre burada olmak ve 5. yıldızı takmak istediğimi söyledim. O yüzden kimseyle görüşmedim.

"Saf 6 numara mı yoksa 8 numara mı istiyorsunuz?"

Okan Buruk: "Elimizdeki oyuncular hariç bir profil bakacağız. En iyisini getirme konusunda başkanımız bize yetkiyi verdi. Bütçemiz olacak."

TÖRENDE DURSUN ÖZBEK DİKKAT ÇEKEN İFADELERE YER VERDİ. İŞTE O SÖZLER:

Bundan iki yıl önce basın toplantısındaki sözlerime baktım. 'Bugün Galatasaray için yeni başlangıç ev uzun vadeli planlarımızın ilk adımı' demişim. Bu sözlerimden iki yıl sonra yine Okan Hocamızla buradayız. Beraber başardıklarımızın gururuyla karşınızdayız.

Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar.

Oyuncularımız ve hocamız, Galatasaray'ın tarihine altın harflerle adlarını yazdırdılar. Daha yolun çok başındayız. Daha çok alınacak kupa var.

Yine şampiyon olacağız, Avrupa'da kupa hedefimiz var. Mayıslar yine bizim olacak. Galatasaray camiası için bu imzanın yine hayırlı ve uğur olmasını diliyorum. İnşallah yeni sezon sonunda 5. yıldızı takacağız.

Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak!

1996-2000 havasını yakaladık. O sene dört sene arka arkaya şampiyon olduk, UEFA Kupası'nı aldık. Hedefimiz 25 sene önce yakalanan hedefleri geçmek. Onun için Galatasaray'ın başındayız. Geçmiştekilerle yetinmek istemiyoruz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Hocama, teknik kadroma ve oyuncularıma çok güveniyorum.

Galatasaray için 25. şampiyonluk çok önemli, 5. yıldızı takmayı hedefliyoruz. Bu yüzden en iyi kadroyu kurmak ve kampa yetiştirmek istiyoruz. Bunun için hazırlıklıyız.

"Erden Bey'e iki yıl önce başkanlık sözü verdiniz mi?"

Dursun Özbek: Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum! Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. 'Başkan olacaktım, olmadım...' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez! Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız.

"Erden Timur'un yerine transferin başında kim olacak?"

Dursun Özbek: "Galatasaray Sportif A.Ş'deki kadro transferi yürütüyor. Buranın da başkanı dün ve bugün benim! Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Her olayın sorumlusu başkandır, bunun böyle bilinmesinde fayda var."