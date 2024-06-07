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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Geride kalan sezonu Süper Lig ve Süper Kupa zaferi ile tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kadrosuna katacağı o 3 yıldızla adeta taraftarları coşturacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 10:11
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Sarı-kırmızılılar 24. kez mutlu sona ulaşırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk fark attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Cimbom sezonu çifte kupayla noktalarken, teknik direktör Okan Buruk bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

BURUK'LA SÖZLEŞME UZATILACAK

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

ERDEN TİMUR'DAN İSTİFA KARARI!

Galatasaray'da geçtiğimiz dönem seçilen yönetimle birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili olan Erden Timur, yapılan transferlerde büyük pay sahibi olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeni yönetimde yer almayan Erden Timur'un, Sportif A.Ş.'de devam edeceğini başkan Dursun Özbek açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Buna karşın Erden Timur, başkan vekilliği görevinden istifa kararı alarak vedasını basın toplantısıyla yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken, transfer çalışmalarına da hız verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

3 FUTBOLCU GÖNDERİLEBİLİR

Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro (yaklaşık 347 milyon TL) ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli 2'si yabancı olmak üzere Cimbom'un listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN

Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

23 yaşındaki milli yıldız 38 maçta 13 gol - 8 asistlik katkı sağlayarak takımı adına zirvede yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

FIRSAT TRANSFERİ: GREENWOOD

G.Saray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Cimbom, Kırmızı Şeytanlar'la 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

SON BOMBA CANCELO!

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve Manchester City'den ayrılması beklenen Joao Cancelo için girişimler başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Ziyech'in opsiyonunu uzatan yönetim, yıldız ismin arkasında Cancelo'yu monte etmek ve sağ koridoru güvence altına almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!

Devler Ligi kozunu kullanacak G.Saray, 30 yaşındaki futbolcuyu diğer yıldızlarda olduğu gibi projeleri anlatarak ikna etmeye çalışılacak.

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