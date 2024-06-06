TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Erden Timur'un görevinden ayrılması planları bozmuştu. Kazanılan 2 lig şampiyonluğunun mimarlarından olan Erden Timur'un, sarı kırmızılı kulübe vedasının ardından bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılılarda yaşanan bu ayrılık sonrasında transferde nasıl bir yol izleneceği de merak konusu. Çünkü futbolcuların gelişlerinden şehre ve takıma alışmalarına kadar pek çok konuda insiyatif alıp bazı özel işlerinle dahi ilgilnen Erden Timur sonrası hangi isimlerin gelecğei sezonunda rengini belirleyecek gibi gözüküyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde pek çok yıldız bulunuyor. Medyada yer alan bazı isimlere göre birçok mevkiye takviye yapma kararı alan yönetim başta stoper olarak Raphael Varane'ı düşünüyor.
10 numara mevkisi için Rafa Silva'nın adı geçiyor. Sağ bekte ise Sacha Boey gibi potansiyeli bir isim aranıyor. Ayrıca sağ kanat için de aynı durum söz konusu.
Ancak gidecek isimler de sabırsızlıkla bekleniyor. Çünkü hem kontenjan hem de maddi olarak yönetimin elini rahatlaması gerekiyor. Ayrılması muhtemel isimlere Erden Timur sonrası yenileri eklendi.
Wilfried Zaha her ne kadar takımdana ayrılması beklense de belki de ilk defa bu denli ciddi bir paylaşımda bulundu.
Tek başına olup topluluktan ayrıldığı görseli hikayesinden yayımlayan Fildişili ayrılık mesajı verdi.
Timur'un ayrılığı sonrası vedalaşacak isimler giderek artıyor. Aslan'da kiralık oyuncuların ardından bazı isimler de gönderilecek.
Ayrılmaya en müsait isimler arasında defans oyuncuları geliyor.
Sol bek Derrick Köhn'ün yanı sıra stoperler Victor Nelsson ve Davinson Sanchez de listede.
Takvim'in haberine göre, üç isim için de yeterli seviyede bonservis önerisi alınırsa gönderilecek.
Sergo Oliveria ise sezon oynanırken bileti kesilmişti. 2 yıl daha kontratı var ancak onun için de doyurucu bir önerisi gelirse teklif kabul edilecek.
Tete'de de yine talipler bekleniyor. Daha önce gelenler yeterli bulunmamıştı.
Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun da yine takımdan ayrılması gündemde.
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