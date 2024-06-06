TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Sarı kırmızılılarda yaşanan bu ayrılık sonrasında transferde nasıl bir yol izleneceği de merak konusu. Çünkü futbolcuların gelişlerinden şehre ve takıma alışmalarına kadar pek çok konuda insiyatif alıp bazı özel işlerinle dahi ilgilnen Erden Timur sonrası hangi isimlerin gelecğei sezonunda rengini belirleyecek gibi gözüküyor.