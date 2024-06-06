Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Erden Timur'un görevinden ayrılması planları bozmuştu. Kazanılan 2 lig şampiyonluğunun mimarlarından olan Erden Timur'un, sarı kırmızılı kulübe vedasının ardından bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 19:00
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Geride kalan sezonu 102 puanla Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Başkan Dursun Özbek yeni sözleşme imzalayacak olan Okan Buruk ile yola devam edecek. Ancak Cimbom'da yaşanan Erden Timur ayrılığı herkesi şaşırttı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Transferde uzun süredir adı gündem olan Timur'un görevlerini bırakmasının ardından neler yaşanacağı şimdiden merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Sarı kırmızılılarda yaşanan bu ayrılık sonrasında transferde nasıl bir yol izleneceği de merak konusu. Çünkü futbolcuların gelişlerinden şehre ve takıma alışmalarına kadar pek çok konuda insiyatif alıp bazı özel işlerinle dahi ilgilnen Erden Timur sonrası hangi isimlerin gelecğei sezonunda rengini belirleyecek gibi gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Galatasaray'ın transfer listesinde pek çok yıldız bulunuyor. Medyada yer alan bazı isimlere göre birçok mevkiye takviye yapma kararı alan yönetim başta stoper olarak Raphael Varane'ı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

10 numara mevkisi için Rafa Silva'nın adı geçiyor. Sağ bekte ise Sacha Boey gibi potansiyeli bir isim aranıyor. Ayrıca sağ kanat için de aynı durum söz konusu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Ancak gidecek isimler de sabırsızlıkla bekleniyor. Çünkü hem kontenjan hem de maddi olarak yönetimin elini rahatlaması gerekiyor. Ayrılması muhtemel isimlere Erden Timur sonrası yenileri eklendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Wilfried Zaha her ne kadar takımdana ayrılması beklense de belki de ilk defa bu denli ciddi bir paylaşımda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Tek başına olup topluluktan ayrıldığı görseli hikayesinden yayımlayan Fildişili ayrılık mesajı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Timur'un ayrılığı sonrası vedalaşacak isimler giderek artıyor. Aslan'da kiralık oyuncuların ardından bazı isimler de gönderilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Ayrılmaya en müsait isimler arasında defans oyuncuları geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Sol bek Derrick Köhn'ün yanı sıra stoperler Victor Nelsson ve Davinson Sanchez de listede.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Takvim'in haberine göre, üç isim için de yeterli seviyede bonservis önerisi alınırsa gönderilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Sergo Oliveria ise sezon oynanırken bileti kesilmişti. 2 yıl daha kontratı var ancak onun için de doyurucu bir önerisi gelirse teklif kabul edilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık!

Tete'de de yine talipler bekleniyor. Daha önce gelenler yeterli bulunmamıştı.

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