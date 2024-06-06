İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfere yönelik İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında ise sarı-kırmızılıların Marko Arnautovic için temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ... (DIŞ BASIN)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 15:42
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BİR SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Inter'de düzenli forma giymekte zorlanan Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İtalyan deviyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giyen Arnautovic, bu sezon Inter'de 35 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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