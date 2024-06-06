Haberler Galatasaray İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfere yönelik İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında ise sarı-kırmızılıların Marko Arnautovic için temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ... (DIŞ BASIN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 15:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

Gelecek sezon Mauro Icardi'nin arkasında bir forvet almayı planlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

Tuttosport'ta yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre; sarı kırmızılı takım, Inter forması giyen Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak istiyor

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

SADECE GALATASARAY DEĞİL

Tecrübeli futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği ifade edildi.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

BİR SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Inter'de düzenli forma giymekte zorlanan Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İtalyan deviyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giyen Arnautovic, bu sezon Inter'de 35 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray, Marko Arnautovic'in peşinde

İŞTE O HABER

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!
DİĞER
Şarkıcı Morena Taraku’nun evinden 2 saatte 35 milyon çalmışlardı... Eski çalışanından şüphelendiğini söyledi!
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial...
Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaha'dan flaş paylaşım! Galatasaray...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar açıkladı! Arnautovic... İtalyanlar açıkladı! Arnautovic... 15:40
İşte EURO 2024 Türkiye'nin gruptan çıkma oranı! İşte EURO 2024 Türkiye'nin gruptan çıkma oranı! 15:13
Filenin Efeleri Polonya'ya kaybetti! Filenin Efeleri Polonya'ya kaybetti! 15:05
Mehmet Topal imzayı attı! Mehmet Topal imzayı attı! 14:44
Ampute Milli Takım yarı finale yükseldi! Ampute Milli Takım yarı finale yükseldi! 14:30
6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı 6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı 14:25
Daha Eski
Zaha'dan flaş paylaşım! Galatasaray... Zaha'dan flaş paylaşım! Galatasaray... 14:20
Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..." Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..." 12:41
Bilal Erdoğan: Geleceğimiz için... Bilal Erdoğan: Geleceğimiz için... 12:17
Günün transfer sürprizi! Günün transfer sürprizi! 11:59
Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? 11:47
G.Saray'dan Buruk kararı! G.Saray'dan Buruk kararı! 11:45