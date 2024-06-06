İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur'un ardından görev Cenk Ergün'ün kontrolünde olacak. Bu noktada yönetimin ilk hamlesini ise İspanyol basını duyurdu. Galatasaray bu noktada listenin ilk sırasına Martial'i yazdı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Haberinde detayında sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.
ANTHONY MARTIAL'İN MANCHESTER UNITED KARİYERİ
Monaco'dan 2015'te Manchster United'a imza atan Anthony Martial, 9 sezon İngiliz ekibinin formasını giydi.
Martial, Manchester United'da 317 maça çıkarken 90 gol ve 47 asist kaydetti.
Fransız futbolcu Manchester United'da Avrupa Ligi, F.A. Cup, Community Shield ve İngiltere Lig Kupası (2) şampiyonlukları yaşadı.
Kariyerine Lyon'un altyapısında başlayan Anthony Martial Sevilla'da da kısa süre forma giydi.
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