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İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur'un ardından görev Cenk Ergün'ün kontrolünde olacak. Bu noktada yönetimin ilk hamlesini ise İspanyol basını duyurdu. Galatasaray bu noktada listenin ilk sırasına Martial'i yazdı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 11:41
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İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Başkan Vekili Erden Timur'un istifasının ardından transferde Cenk Ergün'ün yetkili olacağı öğrenildi.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

Ergün'ün bu noktada gündemine Manchester United ile sözleşmesini uzatmayan Martial'i aldığı iddia edildi.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

ESPN'de yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre; Galatasaray İngiliz devinden ayrılan Martial ile ilgileniyor.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

Haberinde detayında sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

ANTHONY MARTIAL'İN MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Monaco'dan 2015'te Manchster United'a imza atan Anthony Martial, 9 sezon İngiliz ekibinin formasını giydi.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

Martial, Manchester United'da 317 maça çıkarken 90 gol ve 47 asist kaydetti.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

Fransız futbolcu Manchester United'da Avrupa Ligi, F.A. Cup, Community Shield ve İngiltere Lig Kupası (2) şampiyonlukları yaşadı.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

Kariyerine Lyon'un altyapısında başlayan Anthony Martial Sevilla'da da kısa süre forma giydi.

İspanyollar transferi duyurdu! Galatasaray'dan Martial bombası

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