Galatasaray Okan Buruk ile sözleşme uzatıyor

Galatasaray'dan üst üste 2 şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi için açıklama geldi.

Sarı kırmızılı takım, başarılı teknik adam için Cuma günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

G.SARAY'DAKİ 2 SEZONUNDA DA ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde mücadele ettiği iki sezonda da şampiyon olmayı başardı.

Sarı kırmızılıların iki şampiyonluğunda da görevde olan Okan Buruk başarılı grafiğiyle dikkat çekti.

Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan topladı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.