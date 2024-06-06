GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk resmen açıkladı! Barış Alper ve Icardı ayrılacak mı?
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da üst üste iki şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, takımın gelecek sezonki planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gündemle ilgili konuşan Buruk, transfer planları hakkında önemli ifadeler kullandı. Öte yandan deneyimli hoca, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin kulüpteki geleceği konusunda net konuştu. İşte o sözler...
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''VAN BRONCKHORST, MOURINHO, ABDULLAH AVCI''
"Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var."
"Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor. Transfer çalışmaları başlıyor, Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi."
''ÖZÜR DİLİYORUM''
"Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu, rahatsız olduğum şeyler oldu. Okan Buruk olarak yıllardır verdiğim bir imaj var. Özür dilemek istiyorum."
"Kimseyi işin içine katmasak da yanlış şeyler olabiliyor. Bu kulüp başkanlarında da futbolcularda da oldu. Bizler örnek insanlarız, Türk futboluna yakışır kişiler olmamız gerekiyor."
"SON HAFTA FAZLA KORKUM OLMADI"
"Allah'ın dediği olur. O inançta biriyim. Bazen bir maç kaybetmek bile kişisel egolarımızı aşağı çekebiliyor. Futbolun içinde her şey var. Geçen sene iç sahadaki tek mağlubiyeti Giresunspor'a karşı almıştık, bu sezon da Fenerbahçe'ye karşı aldık."
"Oyunculara şampiyon olacaklarını tekrar anlatmak gerekiyordu, anlattık. Sezon başında son haftaya 3 puan önde gireceğimiz söylense hemen kabul ederdim. Son hafta çok fazla korkum olmadı. Başkanımız hep bizimle birlikte oldu. Son maçta da zaten ne kadar inandığımızı sahada göstermiş olduk."
"GÜÇLÜ BİR TRANSFER LİSTEMİZ VAR"
"Galatasaray takımı yine çok güçlü bir kadro kuracak. Hem ligi hem de Avrupa'yı götürebilecek takımları kurmak kolay olmuyor."
"Geçen senenin kalitesinin üstünde bir kadro oluşturacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Uzun zamandır çalışıyoruz, güçlü bir listemiz var.
"Avrupa'yla ve Suudi Arabistan'la yarışacağız transferler için. Bugün başkanımızla tekrar bir araya geldik, transferle ilgili ne yapacağımızı konuştuk. Sağ olsun başkanımız, Galatasaray'ın bütçe anlamında çok güçlü bir şekilde transferlerin içinde olacağını bize aktardı."
"ICARDI KAMPIMIZA KATILACAK"
"Mauro Icardi ile bugün konuştuk. Önümüzdeki seneyle ilgili planlamamızı ona anlattık. Keyfi çok iyi, önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek, sonra da kampımıza katılacak."
"BARIŞ ALPER BİZİMLE DEVAM EDECEK"
"Barış Alper bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz."
"MERTENS'İN SÖZLEŞMESİNİ YENİLEME KARARI ALDIK"
"Mertens ile yenileme kararı aldık. Bizim için önemli bir oyuncu. Tabii Ciro'nun da sözleşmesini uzatmış olacağız, o da iki şampiyonluk gördü. Gülerek diyelim..."
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