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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda mesajı! "İki sene boyunca..."

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk da sosyal medya hesabından veda etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:28
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda mesajı! "İki sene boyunca..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüpten ayrılma kararı alan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a veda mesajı yayımladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk da sosyal medya hesabından veda etti. Buruk, şampiyonluk kupalarıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun" ifadelerini kullandı.

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