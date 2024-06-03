Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Bu sezon ligde yakaladığı başarıyla 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Yaz transfer döneminde önemli takviyelere imza atmayı planlayan sarı-kırmızılılarda bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor. Cimbom'un yıldız ismi için İspanyol ekibi harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 18:03
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, kırılmayan rekor bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, özellikle toplandıkları 102 puanla dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Gelecek sezonda da iddialı bir konumda bulunmak isteyen Cimbom, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Önemli takviyelere imza atacak olan Galatasaray'da birçok ismin takımdan ayrılması bekleniyor. Bu futbolculardan biri de Nicolo Zaniolo.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız sezonun başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, sezonun bitmesiyle sarı-kırmızılılara geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Aston Villa formasıyla 40 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda 455 dakika süre buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Bu karşılaşmalarda sadece 3 gollük katkı veren İtalyan yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

NICOLO ZANIOLO'YA TALİP VAR

Galatasaray'ın uygun bir teklif karşılığında satışını onaylayacağı Zaniolo'ya İspanya'dan talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Akşam'ın Relevo'dan derlediği habere göre La Liga ekibi Villarreal, Zaniolo'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Haberde Villarreal'in Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

İTALYA'YI İSTİYOR

Öte yandan Zaniolo'nun İtalyan ekiplerine gitmek konusunda istekli olduğu bu sebeple Villarreal'in bu transfer için elini hızlı tutacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Glaatasaray formasını 12 maçta terleten yıldız isim, 5 gol ve 1 asiste imza attı.

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