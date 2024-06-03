TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde

Gelecek sezonda da iddialı bir konumda bulunmak isteyen Cimbom, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor.

Önemli takviyelere imza atacak olan Galatasaray'da birçok ismin takımdan ayrılması bekleniyor. Bu futbolculardan biri de Nicolo Zaniolo.