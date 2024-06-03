TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan yolcu! Avrupa devleri peşinde
Bu sezon ligde yakaladığı başarıyla 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Yaz transfer döneminde önemli takviyelere imza atmayı planlayan sarı-kırmızılılarda bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor. Cimbom'un yıldız ismi için İspanyol ekibi harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız sezonun başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, sezonun bitmesiyle sarı-kırmızılılara geri döndü.
Aston Villa formasıyla 40 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda 455 dakika süre buldu.
Bu karşılaşmalarda sadece 3 gollük katkı veren İtalyan yıldız, hayal kırıklığı yarattı.
NICOLO ZANIOLO'YA TALİP VAR
Galatasaray'ın uygun bir teklif karşılığında satışını onaylayacağı Zaniolo'ya İspanya'dan talip çıktı.
Akşam'ın Relevo'dan derlediği habere göre La Liga ekibi Villarreal, Zaniolo'ya talip oldu.
Haberde Villarreal'in Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İTALYA'YI İSTİYOR
Öte yandan Zaniolo'nun İtalyan ekiplerine gitmek konusunda istekli olduğu bu sebeple Villarreal'in bu transfer için elini hızlı tutacağı aktarıldı.
Glaatasaray formasını 12 maçta terleten yıldız isim, 5 gol ve 1 asiste imza attı.
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