Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı. İşte o isim ve transferdeki Jose Mourinho detayı... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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"TRANSFERLER İÇİN HAZIRIZ"
Başkan Özbek, "Şampiyonlar Ligi için bir play-off oynayacağız. Dolayısıyla bunun hazırlıkları zaten çok önceden yapılıyordu.
Maalesef yarış bu sene iki takım arasında geçti, yani çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi.
Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı, şu anda işte transferler bu ayın sonuna doğru başlayacak.
Biz hazırız, inşallah taraftarımızı memnun edecek, onları mutlu edecek bir takımı kurmak için çalışıyoruz.
Tabii lig de önemli ama ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Bu sene onun için büyük gayret gösteriyoruz, kimse merak etmesin. Biz hazırız." ifadelerini kullandı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Rafa Silva olmuştu.
"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ VE BAŞARILI"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Portekizli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Rafa Silva'nın Al Shabab ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Bola'nın derlediği haberde; Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibine transferi, Galatasaray'ın ilgisi nedeniyle risk altında...
3 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde sarı-kırmızılıların Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği yazıldı.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da yıldız futbolcuya talip olduğu vurgulandı.
"MOURINHO'YA KARŞI HAMLE OLABİLİR"
Öte yandan haberde Galatasaray'ın Rafa Silva transferinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı bir hamle olabileceği belirtildi.
Rafa Silva bu sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı.
Portekizli yıldız, 22 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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