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Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı. İşte o isim ve transferdeki Jose Mourinho detayı... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 13:42
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MERT KILIÇ
Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Son iki sezonu zirvede noktalayan sarı-kırmızılılar, üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

"TRANSFERLER İÇİN HAZIRIZ"

Başkan Özbek, "Şampiyonlar Ligi için bir play-off oynayacağız. Dolayısıyla bunun hazırlıkları zaten çok önceden yapılıyordu.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Maalesef yarış bu sene iki takım arasında geçti, yani çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı, şu anda işte transferler bu ayın sonuna doğru başlayacak.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Biz hazırız, inşallah taraftarımızı memnun edecek, onları mutlu edecek bir takımı kurmak için çalışıyoruz.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Tabii lig de önemli ama ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Bu sene onun için büyük gayret gösteriyoruz, kimse merak etmesin. Biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Rafa Silva olmuştu.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ VE BAŞARILI"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Portekizli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Rafa Silva'nın Al Shabab ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

A Bola'nın derlediği haberde; Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibine transferi, Galatasaray'ın ilgisi nedeniyle risk altında...

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

3 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde sarı-kırmızılıların Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği yazıldı.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da yıldız futbolcuya talip olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

"MOURINHO'YA KARŞI HAMLE OLABİLİR"

Öte yandan haberde Galatasaray'ın Rafa Silva transferinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı bir hamle olabileceği belirtildi.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Rafa Silva bu sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

Portekizli yıldız, 22 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da 3 yıllık imza yolda! Transferde Mourinho detayı

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

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