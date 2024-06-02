Rakıbı korkuttuk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesini değerlendiren Özbek, "Çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezon takım olarak yarattığımız etki, rakiplerimizi bayağı endişelendirmiş. Onun için yüksek maliyetlere giriliyor. Bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Bizim için hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır" ifadelerini kullandı.

ASIL HEDEF AVRUPA

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Özbek, şunları şöyledi: "Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. Transferler için hazır durumdayız. Taraftarı mutlu edecek takımı kurmak için çalışıyoruz. Süper Lig de önemli ama ana hedefimiz Avrupa'da başarı. Kimse merak etmesin, biz hazırız." Başkan Özbek, "Artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Gelecek sezon 5. yıldızı takmış olacağız" diyerek sözlerini bitirdi.