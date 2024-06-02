G.Saray’da çok mutluyum

Dries Mertens, G.Saray'da 1 yıl daha oynayacağını açıkladı. Belçika basınından La Derniere Heure'ye konuşan 37 yaşındaki oyuncu, "Son yıllarda biraz yavaşladım, el freni çekiliyor tabi ama kendimi de harika hissediyorum. Sözleşmemi 1 yıl uzatıyorum. G.Saray harika bir kulüp. Eşim Kat 1 sene daha burada oynamamı istiyor. Seneye 38 yaşında futbolu bırakacağım" dedi.

TEKLİFLER VAR

Suudı Arabistan ve Amerika'dan da ilgi vardı ama Kat beğenmedi. G.Saray'da bu yıl son sezonummuş gibi girdim. Ayrıca hoca ve kulüple birlikte daha az şey yapacağımı hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombele'yi aldılar. Büyük isimler ama bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm.

ASİSTLERİN KRALI OLDUM

Mauro İcardi ve Edin Dzeko ile birlikte en çok gol atanlar listesinin başında yer aldım ve ben ondan (Dzeko) daha fazla gol katkısı yaptım. Mauro'ya bitirebileceği sayıda asist ayırdım, o en çok gol atan oyuncu oldu ve ben asistlerin kralı oldum.

HARİKA BİR ÜLKEDEYİM

Türkıye'de kendimi iyi hissediyorum. Türkiye'de muhteşem bir hayatımız var. Ayrıca eşimle birlikte Antalya, Bodrum ve İzmir'e çok seyahat edebiliyoruz. İtalya gibi bu Türkiye de kalbimi kazandı. Ciro'ya gösterilen ilgi çok güzel. Bazen abartılıyor. Onu yakalayıp hemen fotoğrafını çekiyorlar.

DÜNYA TURU YAPACAĞIZ

Bir gün Ciro için Belçika'ya geri döneceğiz. Antwerp'te bir yer satın aldık. Napoli'de de bir evimiz var. Tatillerimizi orada geçireceğiz. Onunla birlikte istediğimiz yere gidebileceğiz. Tadını çıkarmak istiyoruz. Önce dünyayı gezmek, sonra da Ciro'ya Belçika'da mahremiyeti sağlamak istiyoruz."