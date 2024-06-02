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Amrabat ısrarı

Sarı-kırmızılılar, Fiorentina’nın orta sahasıyla da temaslarını sürdürüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Amrabat ısrarı
Aslan'ın geniş orta saha listesinde Sofyan Amrabat da yer alıyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibin kapısından dönen Faslı oyuncunun Manchester United'la kiralık sözleşmesi sona erdi. ManU'nun opsiyonu kullanmadığı Amrabat, Fiorentina'ya döndü. Aslan, 27 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdürüyor. Başarılı futbolcunun kontratının bitimine 1 yıl kalması da Cimbom'u bu transferde iştahlandırıyor. Bir dönem kardeşi Nordin Amrabat'ın forma giydiği Galatasaray'a sıcak bakan yıldız orta saha, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır
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