Amrabat ısrarı

Aslan'ın geniş orta saha listesinde Sofyan Amrabat da yer alıyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibin kapısından dönen Faslı oyuncunun Manchester United'la kiralık sözleşmesi sona erdi. ManU'nun opsiyonu kullanmadığı Amrabat, Fiorentina'ya döndü. Aslan, 27 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdürüyor. Başarılı futbolcunun kontratının bitimine 1 yıl kalması da Cimbom'u bu transferde iştahlandırıyor. Bir dönem kardeşi Nordin Amrabat'ın forma giydiği Galatasaray'a sıcak bakan yıldız orta saha, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır