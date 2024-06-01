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Batshuayi iddiası

Icardi'nin arkasına forvet arayan Aslan, F.Bahçe'nin yıldızına sıcak bakıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Batshuayi iddiası

Gelecek sezon Mauro Icardi'yi hem yedekleyecek hem de dinlendirecek bir forvet arayan Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi teklif etti. Sarı-lacivertli kulüpteki opsiyon maddesi henüz devreye girmeyen 30 yaşındaki oyuncunun durumu incelenecek. Şu anda olumlu bakan Galatasaray, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçmeyi planlıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 gol ve 3 asistle başarılı bir dönem geçiren Batshuayi de F.Bahçe'deki geleceğiyle ilgili son kararını kısa süre içinde verecek.

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