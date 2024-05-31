Turnuva planı

Cimbom'u şampiyonluğa taşıyan yerli yıldızları kıymete bindi. Barış Alper'i çok sayıda Avrupa kulübü gözüne kestirdi. Hollanda'dan Ajax ve İspanya'dan Real Sociedad da Kerem için teklifini hazırladı. Abdülkerim'e Suudi Arabistan'dan ilgi var. EURO 2024'te boy gösterecek yerli yıldızlar, turnuvada patlama yapabilir. Barış Alper ve Abdülkerim'in Milli Takım'da forması garanti. Bu oyuncular gelecekleri ile ilgili karar vermek için turnuvanın bitmesini bekleyecek. Sarıkırmızılı yönetim de Barış Alper, Kerem ve Abdülkerim için acele etmeyecek. Turnuvadan sonra ıtekliflerin beklentilerin altında kalması halinde bu oyuncuların ayrılığına onay çıkmayacağı öğrenildi.