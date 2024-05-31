GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamaları başladı. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılılarda son olarak o 3 yıldız için flaş karar verildi. İşte detaylar...
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Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan yerli yıldızları kıymete bindi. Barış Alper'i çok sayıda Avrupa kulübü gözüne kestirdi.
Hollanda'dan Ajax ve İspanya'dan Real Sociedad da Kerem için teklifini hazırladı.
Abdülkerim'e Suudi Arabistan'dan ilgi var. EURO 2024'te boy gösterecek yerli yıldızlar, turnuvada patlama yapabilir.
Barış Alper ve Abdülkerim'in Milli Takım'da forması garanti.
Bu oyuncular gelecekleri ile ilgili karar vermek için turnuvanın bitmesini bekleyecek.
Sarı-kırmızılı yönetim de Barış Alper, Kerem ve Abdülkerim için acele etmeyecek.
Turnuvadan sonra tekliflerin beklentilerin altında kalması halinde bu oyuncuların ayrılığına onay çıkmayacağı öğrenildi.
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