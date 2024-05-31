Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamaları başladı. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılılarda son olarak o 3 yıldız için flaş karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 09:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Galatasaray, Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Sarı-kırmızılı ekip 102 puan toplayarak rekor kırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Cimbom'dan Mauro Icardi gol kralı olurken, Dries Mertens ise asist kralı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan yerli yıldızları kıymete bindi. Barış Alper'i çok sayıda Avrupa kulübü gözüne kestirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Hollanda'dan Ajax ve İspanya'dan Real Sociedad da Kerem için teklifini hazırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Abdülkerim'e Suudi Arabistan'dan ilgi var. EURO 2024'te boy gösterecek yerli yıldızlar, turnuvada patlama yapabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Barış Alper ve Abdülkerim'in Milli Takım'da forması garanti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Bu oyuncular gelecekleri ile ilgili karar vermek için turnuvanın bitmesini bekleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden 3 yıldız için flaş karar!

Sarı-kırmızılı yönetim de Barış Alper, Kerem ve Abdülkerim için acele etmeyecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Bruno Fernandes bombası!
Torreira'nın partneri belirlendi! Transferde zorlu rakipler
Maltepe su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (31 Mayıs)
BİM AKTÜEL KATALOG 31 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
TV 8 CANLI YAYIN
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor’da Rey Manaj farkı! Sivasspor’da Rey Manaj farkı! 09:46
Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta? Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta? 09:39
G.Saray'da 3 yıldız için flaş karar! G.Saray'da 3 yıldız için flaş karar! 09:27
Beşiktaş'a Lamela müjdesi! Beşiktaş'a Lamela müjdesi! 08:49
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:47
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:45
Daha Eski
Hoş geldin Bodrum FK Hoş geldin Bodrum FK 00:40
Derbi F.Bahçe’nin Derbi F.Bahçe’nin 00:38
Şampiyon Bodrum FK Şampiyon Bodrum FK 00:38
Cavani'den milli takım kararı! Cavani'den milli takım kararı! 23:41
Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! 23:21
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:54