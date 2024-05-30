Haberler Galatasaray Ne de olsa eski toprak!

Ne de olsa eski toprak!

Şampiyon Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan 10 futbolcusundan 9'u geçen sezonki kadrodan çıktı. Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran takıma dahil edilen söz konusu 13 futbolcudan sadece Kerem Demirbay istikrarlı forma şansı buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ne de olsa eski toprak!

Şampiyon Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan 10 futbolcusundan 9'u geçen sezonki kadrodan çıktı. Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran takıma dahil edilen söz konusu 13 futbolcudan sadece Kerem Demirbay istikrarlı forma şansı buldu. Toplamda 37 maçta 3 bin 300 dakika sahada kalan Muslera, açık ara takımın en fazla süre bulan ismi oldu. Onu maç sayısı bakımından Barış Alper ile Kerem izledi. Barış 2 bin 544, kaptan Kerem ise 2 bin 481 dakika sahada kaldı. Dakika bakımından ise Muslera'yı 35 müsabakada 2 bin 994 dakika süre alan Torreira ile 34 karşılaşmada 2 bin 855 dakika top koşturan İcardi izledi.

G.Saray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız
Mourinho F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor
DİĞER
OLYMPİAKOS FİORENTİNA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EXXEN ekranı ile Olympiakos Fiorentina maçı canlı yayın izle kesintisiz
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında
Dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"
G.Saray'da Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız
G.Saray'da Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Mayıs 07:17
Filenin Sultanları Almanya'yı devirdi! Filenin Sultanları Almanya'yı devirdi! 01:17
F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! 01:14
F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! 00:41
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! 00:26
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! 23:54
Daha Eski
İspanyol ekibinden Kerem için dev teklif! İspanyol ekibinden Kerem için dev teklif! 23:45
Milli yıldız EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı Milli yıldız EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı 23:41
G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro 23:41
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." 23:41
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor 23:41
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... 23:41