Ne de olsa eski toprak!

Şampiyon Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan 10 futbolcusundan 9'u geçen sezonki kadrodan çıktı. Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran takıma dahil edilen söz konusu 13 futbolcudan sadece Kerem Demirbay istikrarlı forma şansı buldu. Toplamda 37 maçta 3 bin 300 dakika sahada kalan Muslera, açık ara takımın en fazla süre bulan ismi oldu. Onu maç sayısı bakımından Barış Alper ile Kerem izledi. Barış 2 bin 544, kaptan Kerem ise 2 bin 481 dakika sahada kaldı. Dakika bakımından ise Muslera'yı 35 müsabakada 2 bin 994 dakika süre alan Torreira ile 34 karşılaşmada 2 bin 855 dakika top koşturan İcardi izledi.